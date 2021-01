"Il M5S con Renzi? Arrivederci" M5S, pronta la scissione di Dibba (Di venerdì 29 gennaio 2021) "Prendo atto che oggi la linea e' cambiata. Io non ho cambiato opinione. Tornare a sedersi con Renzi significa commettere un grande errore politico e direi storico. Significa rimettersi nelle mani di un "accoltellatore" professionista che, sentendosi addirittura piu' potente... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 29 gennaio 2021) "Prendo atto che oggi la linea e' cambiata. Io non ho cambiato opinione. Tornare a sedersi consignifica commettere un grande errore politico e direi storico. Significa rimettersi nelle mani di un "accoltellatore" professionista che, sentendosi addirittura piu' potente... Segui su affaritaliani.it

ivanscalfarotto : Eppure fu proprio @ManlioDS a venire in aula, nel giugno 2019, a chiedere a nome del #Conte1 il voto per l'embargo… - M5S_Europa : Da #Salvini a #Renzi, in questi giorni ne abbiamo sentite di bufale. Le parole del Commissario UE Hahn ristabilisco… - borghi_claudio : Ma non mi dite... eccolo il ricordino lasciato al centro della stanza da conte con la complicità del M5S - apavo75 : RT @marcodifonzo: ++ Di Battista: su Renzi M5S cambia linea, se e' cosi' arrivederci + Tornare a sedersi con leader Iv errore politico e st… - LibertaMario : Travaglio è di fatto un nuovo dipendente di Cairo editore, come accendi la 7 lo trovi. Mansione, propaganda pro Con… -