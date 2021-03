Governo: Incarico esplorativo a Presidente Camera Fico (Di venerdì 29 gennaio 2021) Finite le consultazioni dei partiti e coalizioni varie il Presidente della Repubblica ha convocato per questa sera il Presidente della Camera Fico per verificare se esiste la maggioranza al fine di costituire il nuovo Governo. La verifica si svolgerà su esistenza condizioni per un nuovo Governo nell’ambito della maggioranza ante crisi. Il Presidente della Camera Fico ha accettato l’Incarico di esplorazione. Tempo disponibile concesso dal Presidente della Repubblica: entro Martedì prossimo. Leggi su webzeta (Di venerdì 29 gennaio 2021) Finite le consultazioni dei partiti e coalizioni varie ildella Repubblica ha convocato per questa sera ildellaper verificare se esiste la maggioranza al fine di costituire il nuovo. La verifica si svolgerà su esistenza condizioni per un nuovonell’ambito della maggioranza ante crisi. Ildellaha accettato l’di esplorazione. Tempo disponibile concesso daldella Repubblica: entro Martedì prossimo.

