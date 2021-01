“Evvai! Una mafiosa in meno” scrisse l’insegnante dopo la morte di Jole Santelli

Leggi su leggilo

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Paola Castellaro, insegnante presso il liceo Pertini di Genova, aveva esultato sui social alladell’allora Presidente della Regione Calabria. Ora l’ufficio scolastico per la Liguria stabilisce la sua sospensione dall’insegnamento per sei mesi. Aveva esultato pubblicamente, attraverso i propri profili social, per la prematura scomparsa di, morta il 15 L'articolo proviene da Leggilo.org.