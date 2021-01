“È una strategia, gli autori decidono a tavolino” L’ex concorrente di ‘Temptation Island’ si scaglia contro il programma (Di sabato 30 gennaio 2021) Sofia Calesso, come ricorderete, ha preso parte alla settima edizione del seguitissimo Temptation Island. Lei faceva coppia con Alessandro Medici, e si può certo affermare che siano stati una delle coppie più apprezzate. Infatti, i telespettatori si erano fatti affascinare dalla loro simpatia, dalla loro spontaneità e persino dai loro dialoghi sempre piuttosto accessi e divertenti. A dire la verità, però, il loro idillio era durato davvero poco all’interno del villaggio. Al falò di confronto non sembrava che le cose andassero per il verso giusto anche se, alla fine, tutto si sistemò. Solo per un mese, però. Sofia, in effetti, aveva avuto il ben servito dopo poco tempo. Questo è ciò che, quindi, sapevamo fino a questo momento. Oggi, invece, pare che la fiamma della passione si sia riaccesa tra i due innamorati. Anzi, pare proprio che i due potrebbero presto convolare a ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 30 gennaio 2021) Sofia Calesso, come ricorderete, ha preso parte alla settima edizione del seguitissimo Temptation Island. Lei faceva coppia con Alessandro Medici, e si può certo affermare che siano stati una delle coppie più apprezzate. Infatti, i telespettatori si erano fatti affascinare dalla loro simpatia, dalla loro spontaneità e persino dai loro dialoghi sempre piuttosto accessi e divertenti. A dire la verità, però, il loro idillio era durato davvero poco all’interno del villaggio. Al falò di confronto non sembrava che le cose andassero per il verso giusto anche se, alla fine, tutto si sistemò. Solo per un mese, però. Sofia, in effetti, aveva avuto il ben servito dopo poco tempo. Questo è ciò che, quindi, sapevamo fino a questo momento. Oggi, invece, pare che la fiamma della passione si sia riaccesa tra i due innamorati. Anzi, pare proprio che i due potrebbero presto convolare a ...

