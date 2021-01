Dakota Johnson nel cast di Am I Ok? tra segreti e amicizie (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dakota Johnson si è unita al cast di Am I Ok?, nuovo lungometraggio diretto da Tig Notaro e Stephanie Allynne e prodotto dalla Picturestart. Dakota Johnson, insieme a moltissime altre star, è entrata a far parte del cast di Am I Ok?, il nuovo lungometraggio di Tig Notaro e Stephanie Allynne, che segna anche il primo progetto della compagnia di produzione di Erik Feig, Picturestart. Il progetto, intitolato Am I Ok?, vedrà la Johnson co-protagonista insieme a Sonoya Mizuno recitare assieme a Jermaine Fowler, Whitmer Thomas, Molly Gordon, June Diane Raphael, Notaro e Sean Hayes. Il film segue le vicende di Lucy e Jane, due migliori amiche convinte di sapere tutto quello che c'è da sapere l'una dell'altra, ma quando Jane annuncia che si … Leggi su movieplayer (Di venerdì 29 gennaio 2021)si è unita aldi Am I Ok?, nuovo lungometraggio diretto da Tig Notaro e Stephanie Allynne e prodotto dalla Picturestart., insieme a moltissime altre star, è entrata a far parte deldi Am I Ok?, il nuovo lungometraggio di Tig Notaro e Stephanie Allynne, che segna anche il primo progetto della compagnia di produzione di Erik Feig, Picturestart. Il progetto, intitolato Am I Ok?, vedrà laco-protagonista insieme a Sonoya Mizuno recitare assieme a Jermaine Fowler, Whitmer Thomas, Molly Gordon, June Diane Raphael, Notaro e Sean Hayes. Il film segue le vicende di Lucy e Jane, due migliori amiche convinte di sapere tutto quello che c'è da sapere l'una dell'altra, ma quando Jane annuncia che si …

vogue_italia : Dakota Johnson in maxi dress Gucci stile Sixties (e chioma scura). Promossa o bocciata? - VanityFairIt : Dakota Johnson brilla in arancione, in un'apparizione in tv. Quanto ci piace? - Voto10 : Am I Ok?, Dakota Johnson sarà la protagonista del film - lizett_dj : RT @Ecodelcinema: - Vienampieh : RT @Ecodelcinema: -