Coronavirus | Corte Appello Palermo | ‘epidemia non diventi anche la pandemia dei diritti”

(Di venerdì 29 gennaio 2021), 29 gen. (Adnkronos) – “La Giustizia, attorno alla quale si sta consumando un aspro confronto politico, non dovrebbe essere un terreno divisivo e certamente non può esserlo per la Magistratura e per l’Avvocatura che pur nella fisiologica diversità di posizioni devono impegnarsi congiuntamente, nel rispetto della responsabilità politica che grava sul Governo e sul Parlamento”. E’ il monito di Matteo Frasca, Presidente dellad’dinella relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario che si terrà domani. “Il ‘laboratorio” che va ben al di là dei pur diffusi protocolli è stato ed è espressione di questa solida e condivisa consapevolezza – dice – Non perdiamo questa opportunità forse irripetibile per evitare che l’epidemia...