Clima, indagine Onu: per 67% del campione è emergenza globale (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – Bisogna agire fermamente e rapidamente contro i cambiamenti Climatici. È quanto chiede la maggioranza della popolazione mondiale ai leader del pianeta. A dirlo è il più grande sondaggio di opinione mai realizzato sul cambiamento Climatico, su iniziativa del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), che ha interpellato 1,2 milioni di persone in 50 Paesi. Circa due terzi delle persone contattate (64%) – rileva l’indagine – pensano che si tratti di una “emergenza globale”. E la percentuale più alta di persone che la ritengono tale si è registrata in Italia e nel Regno Unito, entrambi con l’81%. Dopo questi due Paesi, i cittadini più preoccupati per questa emergenza Climatica vivono in Australia (72%), Stati Uniti e Russia (65%), India (59%). La ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – Bisogna agire fermamente e rapidamente contro i cambiamentitici. È quanto chiede la maggioranza della popolazione mondiale ai leader del pianeta. A dirlo è il più grande sondaggio di opinione mai realizzato sul cambiamentotico, su iniziativa del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), che ha interpellato 1,2 milioni di persone in 50 Paesi. Circa due terzi delle persone contattate (64%) – rileva l’– pensano che si tratti di una “”. E la percentuale più alta di persone che la ritengono tale si è registrata in Italia e nel Regno Unito, entrambi con l’81%. Dopo questi due Paesi, i cittadini più preoccupati per questatica vivono in Australia (72%), Stati Uniti e Russia (65%), India (59%). La ...

