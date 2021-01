Circolo Pd Valle Aurelia | antica fornace restaurata va destinata a territorio

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma – “La commissione Trasparenza di questa mattina e’ stata un passo importante per capire a che punto e’ il percorso valorizzazione dell’Veschi. Da anni i residenti diattendono la riqualificazione di questo reperto industriale abbandonato al degrado assoluto.” “Da anni sentiamo fare promesse di ogni genere, ma finora non sono state messe in campo azioni significative che facciano pensare a una reale intenzione di restaurare questo spazio e metterlo a disposizione della cittadinanza. Continueremo a interessarci alla vicenda e a raccogliere le richieste e le proposte del, veicolandole all’amministrazione nella speranza di veder finalmente riqualificata questa”. Cosi’ in una nota ilPd di ...

