Boca Juniors | Tevez si racconta | “Sono l’ultimo idolo degli Xeneizes | andare in Cina fu un errore”

Carlos Tevez racconta la sua avventura al Boca Juniors.L'attaccante argentino degli Xeneizes ha parlato del suo rapporto viscerale con il club nel corso della lunga intervista concessa a TyC Sports."Questo mi riempie il petto e mi dà grande orgoglio. Quello che posso lasciare è un'eredità in modo che i più giovani possano sapere cosa significhi giocare per questa squadra. Le cose vanno bene, sento di essere l'ultimo grande idolo dell'era d'oro del Boca. In quest'ultima Libertadores mi è capitato che non fossi ossessionato dalla vittoria, l'esperienza precedente mi ha portato a quello, a godermela di più e non a vincerla o vincerla. Quando Sono tornato dall'Italia (2015) pensavo fosse il momento di vincerla. È stato molto difficile per ...

