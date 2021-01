Biomutant in silenzio radio perché gli sviluppatori hanno preferito lavorare duramente e a testa bassa

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 29 gennaio 2021)ha faticato un po' a trovare una vera finestra di lancio, dopo un primo annuncio che lo vedeva in arrivo a marzo. Ora la data fissata è il 25 maggio, anche in due preziose edizioni speciali da collezione. Ma cosa è andato storto, per far prima sparire il gioco dai radar e poi rimandarlo di due mesi? Niente di grave, per fortuna, secondo quanto ci racconta Stefan Ljungqvist di Experiment 101. "Si tratta di un gioco bello grande, un bel boccone da masticare per sole 20 persone" afferma, rimarcando che un titolo di questa levatura è stato portato a termine da un team davvero piccolo. "C'è solo un tot di bug che puoi fisicamente mettere a posto ogni giorno", ed è stata principalmente questa la problematica di lavoro che 101 ha dovuto affrontare: ripulire il codice in modo certosino ha occupato davvero tanto tempo, nello sviluppo finale. Leggi altro...