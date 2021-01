Atletica, salto in alto: Tamberi debutterà ad Ancona, sabato 30 gennaio (Di venerdì 29 gennaio 2021) Gianmarco Tamberi inaugurerà la nuova stagione in occasione dell’evento in scena ad Ancora, sabato 30 gennaio. Il talento italiano del salto in alto usufruirà dell’appuntamento marchigiano per prepararsi nel migliore dei modi agli Euroindoor di Torun, in territorio polacco, che lotterà impegnato dal 5 al 7 marzo 2021, tentando di difendere il titolo continentale. Tamberi proverà a superare la concorrenza di Eugenio Meloni, Nicholas Nava e Mattia Furlani, non esattamente atleti di poco conto. Tamberi proverà a dare il massimo, anche in vista, oltre degli Euroindoor, anche delle competizioni a Banska Bystrica e Nehvizdy, rispettivamente in Slovacchia e Repubblica Ceca. L’istrionico Tamberi esordirà ad Ancora, per poi cercare di ... Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) Gianmarcoinaugurerà la nuova stagione in occasione dell’evento in scena ad Ancora,30. Il talento italiano delinusufruirà dell’appuntamento marchigiano per prepararsi nel migliore dei modi agli Euroindoor di Torun, in territorio polacco, che lotterà impegnato dal 5 al 7 marzo 2021, tentando di difendere il titolo continentale.proverà a superare la concorrenza di Eugenio Meloni, Nicholas Nava e Mattia Furlani, non esattamente atleti di poco conto.proverà a dare il massimo, anche in vista, oltre degli Euroindoor, anche delle competizioni a Banska Bystrica e Nehvizdy, rispettivamente in Slovacchia e Repubblica Ceca. L’istrionicoesordirà ad Ancora, per poi cercare di ...

TgrRaiFVG : Mahuchikh ha un'altra marcia, ma Trost è seconda a 1,93. All'Udine Jump Development la diciannovenne ucraina salta… - Hartmann_TWT : RT @C1Corrado: Domenica, vieni ad apparecchiare la tavola? Non posso, sto facendo salto in lungo. Domenica, vieni ad apparecchiare la tavol… - Sfrenest : RT @C1Corrado: Domenica, vieni ad apparecchiare la tavola? Non posso, sto facendo salto in lungo. Domenica, vieni ad apparecchiare la tavol… - C1Corrado : Domenica, vieni ad apparecchiare la tavola? Non posso, sto facendo salto in lungo. Domenica, vieni ad apparecchiare… - CorriereRomagna : Atletica, Marta Morara tra le grandi del salto in alto a Udine - -