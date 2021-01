Striscia | Veline 2021 | chi è Shaila Gatta | età | altezza | carriera | origini

Leggi su chenews

(Di giovedì 28 gennaio 2021)è una ballerina nota per essere una delle duediLa Notizia. Conosciamola meglio Fonte instagram (@shaylinka)è una nota principalmente per essere una delle duediLa Notizia. Prima di essere Velina, l’abbiamo già incontrata in un talent per ragazzi che vogliono emergere nel mondo del canto e del ballo., età,, dov’è nata Fonte instagram (@shaylinka)nasce ad Aversa, in provincia di Caserta, il 6 agosto del 1996, sotto il segno del Leone. Cresciuta in una famiglia umile con padre conducente di ambulanze e madre sarta, ...