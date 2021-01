Shadow and Bone, rivelata la data d’uscita ufficiale della serie Netflix (Di giovedì 28 gennaio 2021) Grande attesa per l’uscita di Shadow and Bone, la serie fantasy basata sul Grishaverse di Leigh Bardugo. Netflix comunica la data Buone notizie per tutti gli appassionati del Grishaverse di Leigh Bardugo: finalmente l’uscita di Shadow and Bone ha una data ufficiale e a comunicarla è Netflix. Il colosso dello streaming ha reso noto che la serie fantasy farà il suo ingresso sulla piattaforma a partire dal prossimo 23 aprile. A scrivere il progetto (che si svilupperà in otto episodi per la prima stagione) è stato Eric Heisserer – già autore del film di successo Bird Box con Sandra Bullock -, mentre la produzione esecutiva è stata affidata a Shawn Levy e alla stessa autrice dei ... Leggi su zon (Di giovedì 28 gennaio 2021) Grande attesa per l’uscita diand, lafantasy basata sul Grishaverse di Leigh Bardugo.comunica laBuone notizie per tutti gli appassionati del Grishaverse di Leigh Bardugo: finalmente l’uscita diandha unae a comunicarla è. Il colosso dello streaming ha reso noto che lafantasy farà il suo ingresso sulla piattaforma a partire dal prossimo 23 aprile. A scrivere il progetto (che si svilupperà in otto episodi per la prima stagione) è stato Eric Heisserer – già autore del film di successo Bird Box con Sandra Bullock -, mentre la produzione esecutiva è stata affia Shawn Levy e alla stessa autrice dei ...

thewolfnephilim : RT @slytherin_qveen: SICCOME OGGI VEDO IL FANDOM DI SHADOWHUNTERS FIN TROPPO FELICE A CAUSA DELLE NEWS SU SHADOW AND BONES ECCO A VOI L'INI… - elenabookread : shadow and bone dopo gli spam di ieri: - xWiseGirl : Oggi inizio la lettura di Shadow and Bone, qui sotto commenterò qualunque cosa, perciò se siete interessat* a legge… - lennonspoetry : Amici ma com'è Shadow and bone? - orangdrive : Comunque raga vi guardate tutte le cagate che escono su netflix vedete di guardarvi shadow and bone e non fatelo floppare. -