"Scusi, lei spaccia?". Sì, Salvini aveva ragione (Di giovedì 28 gennaio 2021) Chiara Giannini Arrestati per droga i genitori dell'uomo a cui il leader aveva citofonato Matteo Salvini aveva ragione: «La droga fa male». aveva così ragione che i fatti hanno dimostrato a chi gli aveva puntato il dito contro, insultandolo e gridando allo scandalo, perché aveva citofonato a quell'appartamento del quartiere Pilastro, a Bologna, chiedendo se vi fosse uno spacciatore, che i pusher c'erano davvero. A un anno esatto da quei fatti, avvenuti in piena campagna elettorale per le Regionali in Emilia Romagna, i carabinieri hanno fatto un blitz che ha portato all'arresto di un tunisino di 59 anni e della moglie di 58, di origini svizzere, ovvero dei genitori del 17enne che abitava in quella casa e che dichiarò ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 28 gennaio 2021) Chiara Giannini Arrestati per droga i genitori dell'uomo a cui il leadercitofonato Matteo: «La droga fa male».cosìche i fatti hanno dimostrato a chi glipuntato il dito contro, insultandolo e gridando allo scandalo, perchécitofonato a quell'appartamento del quartiere Pilastro, a Bologna, chiedendo se vi fosse unotore, che i pusher c'erano davvero. A un anno esatto da quei fatti, avvenuti in piena campagna elettorale per le Regionali in Emilia Romagna, i carabinieri hanno fatto un blitz che ha portato all'arresto di un tunisino di 59 anni e della moglie di 58, di origini svizzere, ovvero dei genitori del 17enne che abitava in quella casa e che dichiarò ...

LegaSalvini : MATTEO SALVINI, 'SCUSI LEI SPACCIA?'. UN ANNO DOPO, DUE ARRESTATI PER SPACCIO NELLA CASA DI BOLOGNA - LegaSalvini : 'SCUSI LEI SPACCIA?', OGGI IL BLITZ. #?SALVINI SULLA DROGA AVEVA RAGIONE - Epistemide : @lauraboldrini Io penso molto sinceramente che se la destra avanza mietendo successi e seducendo sempre di più le p… - tramontirosa : @paoloangeloRF Mi scusi non vorrei risultare antipatica, ma non capisco per quale motivo stia insistendo così tanto… - jopinaps22 : RT @jason05_: Carabinieri: 'Scusi Ronaldo, lei era a Courmayeur ieri?' Ronaldo: 'Si, e allora?' Carabinieri: 'No no, ci scusi. Volevamo a… -

Ultime Notizie dalla rete : Scusi lei "Scusi, lei spaccia?": arrestati per droga i genitori del ragazzo della "citofonata" di Salvini L'Unione Sarda.it "Scusi, lei spaccia?". Sì, Salvini aveva ragione

Ma l'ex ministro dell'Interno lo sa bene che la verità prima o poi arriva. Così ieri sui social ha scritto: «Blitz anti-droga a Bologna. Il tempo è galantuomo. La droga fa male». Post ripreso in un ...

Lo scienziato gelese tornato a casa per creare bioplastiche dall'olio di frittura esausto

Dalla Svezia è voluto tornare per realizzare la sua idea in Italia: il biotecnologo gelese Antonino Biundo, 32 anni, ha ideato un sistema, brevettato in Italia, per trasformare l’olio vegetale esausto ...

Ma l'ex ministro dell'Interno lo sa bene che la verità prima o poi arriva. Così ieri sui social ha scritto: «Blitz anti-droga a Bologna. Il tempo è galantuomo. La droga fa male». Post ripreso in un ...Dalla Svezia è voluto tornare per realizzare la sua idea in Italia: il biotecnologo gelese Antonino Biundo, 32 anni, ha ideato un sistema, brevettato in Italia, per trasformare l’olio vegetale esausto ...