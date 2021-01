Sanremo 2021 | concluso l’incontro tra Amadeus | Fiorello | Presta e l’AD Salini Amadeus non vuole condurre davanti ad una platea vuota

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 28 gennaio 2021)Giornata di fibrillazioni attorno al prossimo Festival di. Si èda pocourgente intercorso tra, LucioRai Fabrizio, convocato oggi dopo le parole del Ministro Franceschini, che aveva posto un veto alla presenza di pubblico e di figuranti all’Ariston. L’uscita dell’esponente di governo aveva ulteriormente agitato le acque – già piuttosto mosse – in cui stanno navigando gli organizzatori della kermesse. Si era infatti diffusa la voce che, in aperto dissenso,potesse addirittura rassegnare le dimissioni da direttore artistico qualora non avesse ricevuto pieno sostegno dalla Rai. Secondo ...