Potenza | continue fiammate a Tempa Rossa Total | ' Nessuna anomalia'

Potenza - Al Centro Olio Tempa Rossa della Total - in esercizio in Basilicata dallo scorso mese di dicembre - 'non si registra alcuna anomalia'. Lo ha evidenziato la compagnia petrolifera in una nota

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, attraverso i Reparti dipendenti, continua nelle attività di controllo del territorio nei numerosi comuni potentini e lungo le principali arterie stradali ...

POTENZA - Al Centro Olio Tempa Rossa della Total - in esercizio in Basilicata dallo scorso mese di dicembre - «non si registra alcuna anomalia». Lo ha evidenziato la compagnia petrolifera in una nota ...

