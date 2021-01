Picchia e rapina la madre per 15 euro, denunciata una 30enne (Di giovedì 28 gennaio 2021) A Narcao, comune della Sardegna, la polizia ha denunciato una donna di 30 anni, colpevole di aver Picchiato e rapinato la madre denunciata una giovane di 30 anni per maltrattamenti e minacce ai danni della madre. Ieri sera, nel comune di Narcao, nella Sardegna, una donna è finita in ospedale a causa delle lesioni procurate L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 28 gennaio 2021) A Narcao, comune della Sardegna, la polizia ha denunciato una donna di 30 anni, colpevole di averto eto launa giovane di 30 anni per maltrattamenti e minacce ai danni della. Ieri sera, nel comune di Narcao, nella Sardegna, una donna è finita in ospedale a causa delle lesioni procurate L'articolo proviene da YesLife.it.

Marc852835993 : RT @claudio_2022: Picchia due vigilantes per rubare 28 euro di vestiti: 18enne romeno arrestato (e subito 'liberato'). Il paese che è una… - laprovinciacr : Incidente, picchia l'autista del soccorso e scappa col carro attrezzi: arrestato - xenonian1 : RT @claudio_2022: Picchia due vigilantes per rubare 28 euro di vestiti: 18enne romeno arrestato (e subito 'liberato'). Il paese che è una… - marcodelucact60 : RT @claudio_2022: Picchia due vigilantes per rubare 28 euro di vestiti: 18enne romeno arrestato (e subito 'liberato'). Il paese che è una… - g_zerbato : RT @claudio_2022: Picchia due vigilantes per rubare 28 euro di vestiti: 18enne romeno arrestato (e subito 'liberato'). Il paese che è una… -

Ultime Notizie dalla rete : Picchia rapina Via Matteotti: rapina il negozio di casalinghi, picchia il titolare e fugge a torso nudo. Arrestato BolognaToday Narcao, picchia la madre per i soldi per la droga: 30enne denunciata

NARCAO. Picchia e rapina la madre di 15 euro che le servono per comprarsi la droga. Protagonista una donna di 30 anni con precedenti giudiziari, denunciata in stato di libertà dai carabinieri di Narca ...

Picchia il barista e porta via la cassa, daspo urbano per un molisano

Nell’ ambito dell’attività di prevenzione della Polizia di Stato, il Questore della Provincia di Campobasso ha adottato nei giorni scorsi, su iniziativa del Commissariato di P.S. di Termoli, un ...

NARCAO. Picchia e rapina la madre di 15 euro che le servono per comprarsi la droga. Protagonista una donna di 30 anni con precedenti giudiziari, denunciata in stato di libertà dai carabinieri di Narca ...Nell’ ambito dell’attività di prevenzione della Polizia di Stato, il Questore della Provincia di Campobasso ha adottato nei giorni scorsi, su iniziativa del Commissariato di P.S. di Termoli, un ...