Nella (lunga) lista di possibili sostituti di Zidane al Real c’è anche Sarri (Di giovedì 28 gennaio 2021) Zidane ha un contratto con il Real Madrid fino a giugno 2022, ma questa stagione sta andando maluccio e la sua panchina traballa come non mai. Il Real fa finta di nulla, e ha scelto di aspettare la fine della stagione per fare il punto e prendere una decisione sull’allenatore. Intanto però in Spagna s’è scatenato il toto-successore: la lista si allunga ogni giorno di più. Si fanno i sondaggi tra i lettori. E ora tra i pretendenti al troni ci sono anche due tecnici italiani, uno scontato l’altro no: Allegri e Sarri. Pochettino era il favorito, ma si è già accasato al PSG. Quindi ora in pole ci sono Allegri e Nagelsmann, ma il Mundo Deportivo raccoglie voti anche su Low e l’ex tecnico di Napoli e Juve, passando per Laurent Blanc e Wenger a livello ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 28 gennaio 2021)ha un contratto con ilMadrid fino a giugno 2022, ma questa stagione sta andando maluccio e la sua panchina traballa come non mai. Ilfa finta di nulla, e ha scelto di aspettare la fine della stagione per fare il punto e prendere una decisione sull’allenatore. Intanto però in Spagna s’è scatenato il toto-successore: lasi alogni giorno di più. Si fanno i sondaggi tra i lettori. E ora tra i pretendenti al troni ci sonodue tecnici italiani, uno scontato l’altro no: Allegri e. Pochettino era il favorito, ma si è già accasato al PSG. Quindi ora in pole ci sono Allegri e Nagelsmann, ma il Mundo Deportivo raccoglie votisu Low e l’ex tecnico di Napoli e Juve, passando per Laurent Blanc e Wenger a livello ...

napolista : Nella (lunga) lista di possibili sostituti di Zidane al Real c'è anche Sarri A Madrid si preparano al cambio di pan… - Dome689 : RT @Coninews: Un altro weekend di gare per gli speedskater azzurri. ? Da venerdì la Nazionale di pista lunga sarà impegnata per il terzo f… - ImpieriFilippo : RT @Coninews: Un altro weekend di gare per gli speedskater azzurri. ? Da venerdì la Nazionale di pista lunga sarà impegnata per il terzo f… - Coninews : Un altro weekend di gare per gli speedskater azzurri. ? Da venerdì la Nazionale di pista lunga sarà impegnata per… - ivanhoe07813496 : @fragolatraveler Il disprezzo per i valori di onestà intellettuale e meritocrazia implicito nella sua scelta è preo… -

Ultime Notizie dalla rete : Nella lunga La lunga notte del senatore Vitali e quell'ultimo addio a Forza Italia durato meno di 12 ore la Repubblica