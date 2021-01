“Nel 2021 spiagge deserte” L’estate 2021 si prospetta peggiore della precedente Parla l’esperto

Leggi su viaggiarealverde

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Siamo ormai avvezzi ai colori, la nostra Italia da tempo ha un nuovo tricolore, giallo, arancio e rosso che sono le zone che contraddistinguono le Regioni in base ai contagi da Covid. Ma le cose potrebbero andare avanti ancora per molto, questa la situazione cheAndrea Crisanti, direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia il quale afferma, ospite a Un giorno da pecora su Rai Radio 1 ai microfoni di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari Andremo avanti con le zone fino a che non ci sarà l’impatto del vaccino, quindi verso settembre-ottobre. La suddivisione in zone ci lascerà in questa situazione intermedia, con questo numero di casi abbastanza elevati accompagnati da una mortalità non indifferente “Speriamo di poter andare in spiaggia” Quindi nessun cambiamento per ora Ci ...