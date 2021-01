MotoGP, Yamaha, Quartararo: “Rossi? La mia ispirazione. Spero di ripagare la fiducia” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Fabio Quartararo rappresenta il futuro del team Yamaha, chiamato a raccogliere la delicata eredità di Valentino Rossi, uno dei mostri sacri della MotoGP, apprezzato da colleghi e appassionati. Il giovane pilota francese, classe ’99, ha visitato il quartier generale della Yamaha, esternando commozione dopo aver osservato attentamente la M1 2004, con la quale proprio Rossi vinse al suo primo anno con la suddetta scuderia. “È la prima moto che ricordo. In quel momento mi sono detto: un giorno sarò anche io un pilota da corsa. Vittoria in Andalusia? Dopo il mio secondo successo, Valentino è venuto da me e si è congratulato per il risultato ottenuto. Se qualcuno l’avesse predetto qualche anno fa, non ci avrei creduto. Detengo una grande responsabilità e anche un grande senso di gratitudine. ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021) Fabiorappresenta il futuro del team, chiamato a raccogliere la delicata eredità di Valentino, uno dei mostri sacri della, apprezzato da colleghi e appassionati. Il giovane pilota francese, classe ’99, ha visitato il quartier generale della, esternando commozione dopo aver osservato attentamente la M1 2004, con la quale propriovinse al suo primo anno con la suddetta scuderia. “È la prima moto che ricordo. In quel momento mi sono detto: un giorno sarò anche io un pilota da corsa. Vittoria in Andalusia? Dopo il mio secondo successo, Valentino è venuto da me e si è congratulato per il risultato ottenuto. Se qualcuno l’avesse predetto qualche anno fa, non ci avrei creduto. Detengo una grande responsabilità e anche un grande senso di gratitudine. ...

corsedimoto : MOTOGP - Razlan #Razali presenta il nuovo sponsor, sulla sua scrivania le #Yamaha M1 di Valentino #Rossi e Franco… - motosprint : #MotoGP: #Yamaha chiede a #Quartararo di non esagerare, ma lui... - notiziasportiva : Più che un epilogo, agli atti e nell’albo d’oro della #MotoGP, sarà un anatema: dopo quella stagione, né Rossi né L… - corsedimoto : MOTOGP - Fabio #Quartararo prende il posto di Valentino #Rossi nella stagione #MotoGP 2021. Per ripagare la fiducia… - infoitsport : MotoGP 2021, Lorenzo: “Sorpreso che Yamaha abbia spostato Valentino Rossi in un team satellite” -