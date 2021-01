Michele Bravi torna con nuovo album: «Chi ama deve avere il coraggio di esporsi» (Di giovedì 28 gennaio 2021) Michele Bravi, non solo musica per l’idolo dei ragazzi guarda le foto Anticipato dai singoli La vita breve dei coriandoli e Mantieni il bacio, su tutte le piattaforme digitali è disponibile La Geografia del Buio – il nuovo album, di Michele Bravi. Attesissimo poiché arrivato a distanza di quattro anni da Anime di carta, il lavoro che lo ha fatto conoscere al grande pubblico dopo la vittoria a X Factor, nel 2013. «Un progetto musicale profondamente diverso da tutta la produzione precedente», ha detto l’artista in ... Leggi su iodonna (Di giovedì 28 gennaio 2021), non solo musica per l’idolo dei ragazzi guarda le foto Anticipato dai singoli La vita breve dei coriandoli e Mantieni il bacio, su tutte le piattaforme digitali è disponibile La Geografia del Buio – il, di. Attesissimo poiché arrivato a distanza di quattro anni da Anime di carta, il lavoro che lo ha fatto conoscere al grande pubblico dopo la vittoria a X Factor, nel 2013. «Un progetto musicale profondamente diverso da tutta la produzione precedente», ha detto l’artista in ...

