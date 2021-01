Lemmetti | triennio 2021-23 | ai Municipi 300 mln

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma – “Al fine di potenziare gli investimenti sui territori aisono previsti 300 milioni in 3 anni, rispetto ai 30 del primo anno, per gli investimenti di loro competenze su strade, piazze, marciapiedi, adeguamento delle scuole e recupero di aree verdi.” “In particolare i dati arrivati ai fini della composizione del preconsuntivo sull’overshooting sono confortanti per l’anno 2020 e rilevano la capacita’ di impegno della spesa e della correttezza contabile”. Cosi’ l’assessore al Bilancio di Roma Capitale, Gianni, nel corso del suo intervento di apertura della sessione dell’Assemblea Capitolina dedicata all’approvazione del bilancio di previsione-23.