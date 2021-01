La corruzione in Italia continua a essere un problema (Di giovedì 28 gennaio 2021) Alla fine di un trend positivo durato sette anni, dal 2012 al 2019, per la prima volta l’Italia perde una posizione nell’Indice di percezione della corruzione, classifica stilata annualmente da Transparency International. Secondo l’organizzazione, che monitora e classifica 180 paesi raccogliendo e misurando le opinioni di esperti e dirigenti di azienda, all’Italia è stato attribuito lo stesso punteggio del report dell’anno scorso (53 punti), che posiziona lo Stivale al 52esimo posto in classifica, in batteria con Grenada, Malta, Mauritius e Arabia saudita. Mazzette, corruzione governativa, adeguatezza delle norme: sono decine i parametri utilizzati dall’organizzazione per condurre le sue ricerche e, infine, assegnare un punteggio a ogni paese che abbia fornito sufficienti informazioni. Ad ancorare ... Leggi su wired (Di giovedì 28 gennaio 2021) Alla fine di un trend positivo durato sette anni, dal 2012 al 2019, per la prima volta l’perde una posizione nell’Indice di percezione della, classifica stilata annualmente da Transparency International. Secondo l’organizzazione, che monitora e classifica 180 paesi raccogliendo e misurando le opinioni di esperti e dirigenti di azienda, all’è stato attribuito lo stesso punteggio del report dell’anno scorso (53 punti), che posiziona lo Stivale al 52esimo posto in classifica, in batteria con Grenada, Malta, Mauritius e Arabia saudita. Mazzette,governativa, adeguatezza delle norme: sono decine i parametri utilizzati dall’organizzazione per condurre le sue ricerche e, infine, assegnare un punteggio a ogni paese che abbia fornito sufficienti informazioni. Ad ancorare ...

