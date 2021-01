Inghilterra | nuova stretta Covid | l’Arsenal rischia di affrontare il Benfica in campo neutro

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Si fa dura la situazione insul fronte del. Il Governo britannico ha annunciato che le normative sugli spostamenti all’estero o dall’estero si faranno più stringenti, in particolare non ci sarebbero le consuete esenzioni per gli sport considerati di fascia elite come il calcio. Per questo motivo, se un paese si trova in “lista rossa” sarà obbligatorio andare in quarantena per dieci giorni: questo vuol dire che, per esempio, l‘Arsenal, che affronterà in Portogallo il, dovrà poi ospitarlo non a Londra ma in, se non vi saranno, come filtra, deroghe in tal senso. Stesso discorso per i calciatori che raggiungeranno i ritiri delle Nazionali di paesi in “lista rossa”: isolamento obbligatorio al rientro di dieci giorni. Come riporta il Sun, federcalcio inglese e Uefa ...