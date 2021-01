Indagini sulla raccolta fondi per la statua di Maradona

(Di giovedì 28 gennaio 2021) La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo, ancora senza indagati, per fare lucecostituenda commissione che dovrà valutare i progetti per la realizzazione di unadi Diego Armando ...

Agenzia_Ansa : Mistero sulla morte di #Pallina, la cagnetta del tenore Andrea Bocelli, annegata il 21 agosto scorso nelle acque t… - fisco24_info : Andrea Bocelli, indagini sulla morte della sua cagnolina: Lo rivela l'Aidaa, che sporse denuncia dopo l'annegamento… - EffettoFrank : RT @magicaGrmente22: Genovese, si allargano le indagini sulla droga: anche vip e malavitosi - magicaGrmente22 : Genovese, si allargano le indagini sulla droga: anche vip e malavitosi - mau_or_ : Secondo le indagini, le autorità italiane hanno risposto alle richieste di soccorso deferendo la situazione alla gu… -

Ultime Notizie dalla rete : Indagini sulla

Agenzia ANSA

Peter Hopkirk ricostruisce pezzo per pezzo il romanzo di Kipling intraprendendo un lungo viaggio in India nei luoghi del romanzo.Il gip non ha convalidato il provvedimento di fermo ma ha lo stesso applicato la custodia cautelare in carcere per il giovane poiché ha ravvisato il pericolo di inquinamento delle prove ...