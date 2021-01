In Val d’Aosta tampone obbligatorio per gli insegnanti in caso di un focolaio in classe (Di giovedì 28 gennaio 2021) In Valle d’Aosta i docenti che si trovano in una classe focolaio sono obbligati a fare il tampone. La misura è stata presa dalla sovrintendente agli studi Marina Fey e dal direttore sanitario dell’Azienda unità sanitaria che hanno firmato una nota congiunta diretta ai presidi. L’imposizione del test è uno dei provvedimenti che fa della più piccola regione italiana un laboratorio. In Valle d’Aosta d’altro canto – a differenza del resto d’Italia – hanno praticamente già terminato la campagna vaccinale per i sanitari che hanno aderito al 50% e sono passati ai docenti con più di 55 anni e alle forze dell’ordine. La decisione di obbligare gli insegnanti a sottoporsi al tampone è nata negli uffici della Regione dove hanno chiesto all’autorità sanitaria come comportarsi. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) In Vallei docenti che si trovano in unasono obbligati a fare il. La misura è stata presa dalla sovrintendente agli studi Marina Fey e dal direttore sanitario dell’Azienda unità sanitaria che hanno firmato una nota congiunta diretta ai presidi. L’imposizione del test è uno dei provvedimenti che fa della più piccola regione italiana un laboratorio. In Valled’altro canto – a differenza del resto d’Italia – hanno praticamente già terminato la campagna vaccinale per i sanitari che hanno aderito al 50% e sono passati ai docenti con più di 55 anni e alle forze dell’ordine. La decisione di obbligare glia sottoporsi alè nata negli uffici della Regione dove hanno chiesto all’autorità sanitaria come comportarsi. ...

