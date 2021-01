pemar2 : @miclucc @confundustria Il tasso di evasione tra baristi e ristoratori è bassissimo. Smettiamola di utilizzare ques… - Giornaleditalia : Governo, Tasso (Maie): reincarico a Conte, lo sosterremo convinti - Federico_Tonin : @MatteoF1989 @edigram @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Se tu li restituisci e ritornano nelle casse dello Stato o se… - Affaritaliani : Governo, Tasso (Maie): reincarico a Conte, lo sosterremo convinti - UnoNemoNessuno : RT @Virus1979C: gruppo Misto Camera: Schullian (Svp) e Tasso (MAIE): avanti con #Conte, i cittadini non capiscono questa crisi di governo. -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Tasso

Il Sole 24 ORE

L’Italia è tutta di colore rosso, tranne la pa di Bolzano e il Friuli Venezia Giulia in “rosso scuro” avendo superato negli ultimi giorni presi in esame dall’Ecdc (la 2? e la 3? settimana di gennaio) ...Il Conte ter resta in salita. Iniziate le consultazioni. Autonomie, Gruppo Misto al Senato e Responsabili: "Avanti con Conte". Bonino (+ Europa): "Discontinuità, pronti a maggioranza Ursula". Nel pome ...