Gattuso | “Non mi dimetto | non sono Padre Pio”

Un Gennaro Gattuso decisamente arrabbiato ai microfoni della Rai dopo il successo contro lo Spezia: "Mi dà fastidio che sistematicamente mi fanno la domanda che mi devo dimettere. E non capisco perché agli altri non fanno questa domanda. Io e il mio staff buttiamo il sangue dalla mattina alla sera. Se i risultati non vanno bene alla proprietà io sono un dipendente e vengo giudicato dai risultati. Ma di Padre Pio ce n'era uno. Non capisco perché ogni volta devo sentire che Gattuso si deve dimettere. Io resto qua. sono quattro anni in Serie A che alleno e non dite mai che è la quarta semifinale che raggiungo. Perché non lo dite? Ma sono abituato, anche da calciatore era così". Foto: Twitter Napoli

