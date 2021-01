Formula Uno, nuovi team in dirittura d’arrivo: le parole di Domenicali (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ai microfoni di Martin Brundle a Sky Sports UK l’attuale CEO della F1 Stefano Domenicali ha rivelato di aver iniziato delle discussioni con potenziali nuovi costruttori, tra cui spuntano nomi di spicco, ecco le sue parole: “Quello che posso dire è che siamo in discussione con altri produttori, aziende importantissime attualmente realmente interessate ad entrare nel circus.” Le ultime mosse della FIA e della dirigenza F1 hanno sempre avuto uno scopo principale, la riduzione dei costi per favorire l’entrata di nuovi costruttori, tali mosse infatti han favorito i rinnovi fino al 2025 di tutti i 10 team presenti (Mercedes, Red Bull, McLaren, Aston Martin, Alpine, Ferrari, Alpha Tauri, Alfa Romeo, HAAS e Williams) ma anche l’interessamento di investitori e di nuovi costruttori, i quali ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ai microfoni di Martin Brundle a Sky Sports UK l’attuale CEO della F1 Stefanoha rivelato di aver iniziato delle discussioni con potenzialicostruttori, tra cui spuntano nomi di spicco, ecco le sue: “Quello che posso dire è che siamo in discussione con altri produttori, aziende importantissime attualmente realmente interessate ad entrare nel circus.” Le ultime mosse della FIA e della dirigenza F1 hanno sempre avuto uno scopo principale, la riduzione dei costi per favorire l’entrata dicostruttori, tali mosse infatti han favorito i rinnovi fino al 2025 di tutti i 10presenti (Mercedes, Red Bull, McLaren, Aston Martin, Alpine, Ferrari, Alpha Tauri, Alfa Romeo, HAAS e Williams) ma anche l’interessamento di investitori e dicostruttori, i quali ...

SkySportF1 : ?? La prima donna a entrare nella @insideFDA parla del traguardo raggiunto e dei suoi sogni per il futuro #SkyMotori… - bimbadisebemick : RT @mult1formula: ?? I MOTORI DELLA FORMULA UNO ACCESI DALLE RIVALITÀ Schumacher/Hakkinen, Senna/Prost, Lauda/Hunt... sfide tra campioni che… - CarlottaUlgelmo : RT @mult1formula: ?? I MOTORI DELLA FORMULA UNO ACCESI DALLE RIVALITÀ Schumacher/Hakkinen, Senna/Prost, Lauda/Hunt... sfide tra campioni che… - PayInCrypto : Dal Giro d'Italia alla Formula Uno: sarà un 2021 ricco di sport in Emilia Romagna - fedesa28 : RT @AttilioMalena: #Dzeko-#Sanchez: solo con uno scambio di prestiti, unica formula allo studio per ora #calciomercato @CalciomercatoRP @C… -