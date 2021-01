Fiocco rosa per Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli: è nata Ambra (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’ex calciatore e l’ex partecipante di Miss Italia sono diventati genitori per la seconda volta: è nata Ambra , la loro seconda figlia. Ad annunciare la lieta notizia è stato l’ex calciatore su Instagram: “Questa notte ho provato l’emozione più bella della mia vita: veder nascere “in diretta” mia figlia. È una cosa che auguro a qualsiasi papà!“. L’uomo ha poi ringraziato lo staff, i medici e le ostetriche dell’ospedale di Lecce, che hanno assistito la compagna al parto avvenuto in maniera naturale. Il post in questione è stato invaso da commenti e auguri da parte di fan e altri personaggi dello spettacolo, tra cui anche la showgirl Loredana Lecciso. Curiosità su Giovanni Conversano Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli sono fidanzati da ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’ex calciatore e l’ex partecipante di Miss Italia sono diventati genitori per la seconda volta: è, la loro seconda figlia. Ad annunciare la lieta notizia è stato l’ex calciatore su Instagram: “Questa notte ho provato l’emozione più bella della mia vita: veder nascere “in diretta” mia figlia. È una cosa che auguro a qualsiasi papà!“. L’uomo ha poi ringraziato lo staff, i medici e le ostetriche dell’ospedale di Lecce, che hanno assistito la compagna al parto avvenuto in maniera naturale. Il post in questione è stato invaso da commenti e auguri da parte di fan e altri personaggi dello spettacolo, tra cui anche la showgirl Loredana Lecciso. Curiosità susono fidanzati da ...

