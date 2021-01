Fattura Elettronica | le nuove specifiche tecniche 2021

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 28 gennaio 2021) A partire dal 1° gennaiosono entrate in vigore lein materia di. Queste, a cui si devono attenere tutti i contribuenti in maniera obbligatoria, riguardano i tracciati xml della. Si tratta di una modifica importante per tutte le aziende che dovranno adeguarsi alle1.6.1 che delineano nuovi tracciati record e che sono state approvate dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 28/02/2020. Da ottobre 2020 in molti avevano già iniziato a usare i nuovi tracciati in via facoltativa, in quanto il Sistema di Interscambio accettava le fatture elettroniche predisposte sia per le ...