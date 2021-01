F1 | Carlos Sainz si migliora e completa altri 53 giri in mattinata a Fiorano con la SF71H Nel pomeriggio tocca a Mick Schumacher

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Si è appena conclusa in quel dila prima vera esperienza dial volante di una monoposto Ferrari, in vista del suo debutto iridato in programma dal 26 al 28 marzo a Sakhir per il Gran Premio del Bahrain 2021. Il pilota spagnolo, sbarcato a Maranello al posto del tedesco Sebastian Vettel, hato stamane il suo programma di lavoro percorrendo53alla guida della, vettura che ha partecipato al Mondiale di Formula Uno 2018.ha messo in mostra dei progressi notevoli rispetto alla giornata di ieri, fermando il cronometro (manuale) in 56?65 senza effettuare il taglio del “Curvone”, come avvenuto ieri. Ottimo approccio dunque per il nativo di Madrid nel team emiliano, in attesa di provare la nuova versione ...