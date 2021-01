Covid in Cina: tamponi anali per i soggetti più a rischio (Di giovedì 28 gennaio 2021) In Cina si monitorano le persone più a rischio di contrarre il Coronavirus ricorrendo anche a dei tamponi anali. Questo nuovo metodo è stato utilizzato a partire dalla scorsa settimana e, secondo le autorità sanitarie cinesi, ha il beneficio di rilevare anche la presenza di piccole tracce del virus. Il vantaggio di questo metodo di rilevazione sta proprio nel fatto che le tracce di Covid persistono per periodi di tempo maggiori nel canale rettale rispetto che nel tratto respiratorio. Di conseguenza, eseguendo tamponi anali c'è la possibilità di rilevare tracce del virus che con il classico tampone orofaringeo non verrebbero trovate. Cina: tamponi anali per scovare il Covid-19 La lotta contro il ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 28 gennaio 2021) Insi monitorano le persone più adi contrarre il Coronavirus ricorrendo anche a dei. Questo nuovo metodo è stato utilizzato a partire dalla scorsa settimana e, secondo le autorità sanitarie cinesi, ha il beneficio di rilevare anche la presenza di piccole tracce del virus. Il vantaggio di questo metodo di rilevazione sta proprio nel fatto che le tracce dipersistono per periodi di tempo maggiori nel canale rettale rispetto che nel tratto respiratorio. Di conseguenza, eseguendoc'è la possibilità di rilevare tracce del virus che con il classico tampone orofaringeo non verrebbero trovate.per scovare il-19 La lotta contro il ...

