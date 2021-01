Coppa Italia | Napoli batte Spezia 4-2 e va in semifinale

(Di venerdì 29 gennaio 2021) (Adnkronos) - Il4-2 loe approda indi. Primo tempo in discesa per i partenopei, che vanno a segno con Koulibaly al 5'. Raddoppio di Lozano al 20'e tris di Politano alla mezz'ora. Al 40' quarto gol ad opera di Elmas. Nella ripresa lorende meno pesante il passivo con Gyasi al 71' e con Acampora al 73'.

brfootball : Legendary Juve keeper Gianluigi Buffon turns 43 today. ?10x Serie A ?5x Coppa Italia ?7x Supercoppa Italiana ?1x U… - gianluigibuffon : La Coppa Italia chiama ???? La Juventus risponde ?? #JuveSPAL - goal : ? Morata 16' (P) ? Frabotta 33' ? Kulusevski 78' ? Chiesa 90+4' Juventus stroll into the Coppa Italia semi-finals ?? - SPiras5 : @Marosa85 @mklk78 @FBiasin Quello lo ha fatto Carletto. Lui vi ha preso nella merda, e vi ha portato a vincere la c… - AngoloNews2018 : Calcio Coppa Italia 2021: il calendario delle semifinali andata e ritorno -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

(Adnkronos) – Il Napoli batte 4-2 lo Spezia e approda in semifinale di Coppa Italia. Primo tempo in discesa per i partenopei, che vanno a segno con Koulibaly al 5'. Raddoppio di Lozano al 20’e tris di ...Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la sconfitta subìta contro il Napoli ...