Conte e Renzi: come procede la trattativa per il Conte Ter (Di giovedì 28 gennaio 2021) Oggi le consultazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella entrano nel vivo. Questo pomeriggio Matteo Renzi salirà al Quirinale dopo il video pubblicato ieri sui social in cui mentre spara a zero sul nuovo gruppo parlamentare a sostegno di Conte, gli altri esponenti di Italia Viva, come Teresa Bellanova, sottolineano che saranno consultazioni senza veti:"Mentre in Parlamento assistiamo a un autentico scandaloche è quello di far passare delle persone non su un'idea ma su una gestione opaca delle relazioni, alla creazione di gruppi improvvisati, siamo qui a dire con forza che noi abbiamo rinunciato alle poltrone per far valere le nostre idee". Quante probabilità ha il Conte Ter di vedere la luce? come procede la trattativa ...

matteosalvinimi : Il Centrodestra, che si è appena riunito, è compatto e andremo insieme dal presidente della Repubblica. Non si può… - StefanoFeltri : +++ Che faceva Matteo Renzi mentre Conte rassegnava le dimissioni? Faceva soldi, come ha scoperto @emifittipaldi ++… - matteosalvinimi : #Dimissioniconte. Mentre Conte si dimette e PD, 5Stelle, Renzi litigano, la Lega riunisce in questo momento la Segr… - Roky99760738 : RT @DavideSilvestr6: Infamato, lapidato, offeso. Ma senza #Renzi non hanno i numeri e per fare il gruppetto per #Conte hanno preso in prest… - leomezzi3 : @solosumisura @fiordisale @pablo__liberal @vito_batt @carutig 3 che renzi voglia fare fuori giuseppi ormai non è pi… -