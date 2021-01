Conte chiama Renzi. Che chiede a Mattarella d’incaricare altri nomi (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il presidente dimissionario ha chiamare Matteo Renzi prima che salisse al Quirinale. Ma senza risultato. Visto che, in netto contrasto con Pd e M5S, fortemente intenzionati a chiedere un suo reincarico, il leader di Italia Viva ha chiuso la porta a Conte: chiedendo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella di dare prima un mandato esplorativo a un'alta personalità Leggi su firenzepost (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il presidente dimissionario hare Matteoprima che salisse al Quirinale. Ma senza risultato. Visto che, in netto contrasto con Pd e M5S, fortemente intenzionati are un suo reincarico, il leader di Italia Viva ha chiuso la porta ando al Presidente della Repubblica, Sergiodi dare prima un mandato esplorativo a un'alta personalità

nmcar57 : @la7 la Gruber paròa di show, Travaglio legge quello che non c’è stato! Conte chiama Renzi e non ne parlano. Ma vol… - mptuitter : @mottadell @meb PD in ginocchio da grillini e Conte, che disperato chiama in ginocchio Renzi poco prima che IV sali… - anto_galli4 : RT @CCoccarelli: Consultazioni, il tentativo disperato di Conte: Chiama Renzi, cosa si sono detti? Questi lo mettono nel culo a tutti.… - Mauro_Cattaneo_ : RT @EleonoraZocca: La prima volta lo chiama 'the great crown prince MBS', poi si rivolge a lui sempre con un 'my friend'. Chiude esaltando… - CasagrandeStef : RT @Libero_official: Retroscena: Giuseppe #Conte avrebbe fatto sondare l'#Università di Firenze per la sua aspettativa di professore di dir… -