Cassa integrazione INPS e pagamento pensioni, ultime Tridico: il buco sarò ripianato (Di giovedì 28 gennaio 2021) In questi gioni si stanno susseguendo informazioni che preoccupano e non poco i pensionati, ossia che l’INPS non riesca a pagare le pensioni o altre prestazioni a causa di un buco di ben 16 miliardi generato dai costi per la Cassa integrazione Covid, sulla questione é intervenuto dapprima il Presidente del Consiglio e Vigilanza dell’INPS, Loy e poi il Presidente INPS Tridico. All’Huffingtonpost Loy parlando dell’allarme generatosi sul pagamento degli assegni pensionsitici: “Un’ipotesi estrema, non certo peregrina”. Mentre Tridico respinge completamente questo rischio: “Non c’é alcun allarme per il pagamento delle pensioni e adi altre prestazioni. Come é sempre avvenuto, anche questa ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 28 gennaio 2021) In questi gioni si stanno susseguendo informazioni che preoccupano e non poco i pensionati, ossia che l’non riesca a pagare leo altre prestazioni a causa di undi ben 16 miliardi generato dai costi per laCovid, sulla questione é intervenuto dapprima il Presidente del Consiglio e Vigilanza dell’, Loy e poi il Presidente. All’Huffingtonpost Loy parlando dell’allarme generatosi suldegli assegni pensionsitici: “Un’ipotesi estrema, non certo peregrina”. Mentrerespinge completamente questo rischio: “Non c’é alcun allarme per ildellee adi altre prestazioni. Come é sempre avvenuto, anche questa ...

