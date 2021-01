Ascesa | peccati e caduta di un predicatore islamico

Leggi su panorama

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Adnan Oktar è stato appena condannato a oltre mille anni di carcere. La sua setta religiosa, in realtà, era una copertura per commettere reati di spionaggio, frodi e crimini sessuali. Eppure è diventata un fenomeno sociale nella Turchia dov'è cresciuto il potere di Erdogan. Ha predicato l'islam e la purezza del creato. Poi però si è dedicato a spionaggio, estorsione, frode, crimini sessuali contro minori, sequestro di persona, minacce e costituzione di patrimonio immobilare all'estero. Non si è fatto mancare nulla ilAdnan Oktar, conosciuto anche con lo pseudonimo di Harun Yahya e condannato dall'Alta Corte penale di Istanbul a 1.075 anni e tre mesi di carcere, dopo un processo-show iniziato nel settembre 2019 e conclusosi lo scorso 11 gennaio. Pene esemplari anche al fedelissimo Tarkan Yavas e al neurochirurgo Oktar Babuna, i quali dovranno scontare ...