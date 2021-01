Amadeus dà un ultimatum alla Rai: o ci sarà il pubblico all’Ariston o non condurrà (Di giovedì 28 gennaio 2021) È terminato con un ultimatum l’incontro speciale fra Amadeus ed il direttore di Rai Uno Stefano Coletta, che si è tenuto oggi in Viale Mazzini dopo il messaggio del Ministro (dimissionario) della Cultura, Dario Franceschini. “Amadeus non intende fare dietrofront. Al termine dell’incontro in Viale Mazzini con il direttore di Rai1 Stefano Coletta, il conduttore ha ribadito la sua posizione sul Festival di Sanremo 2021: non condurrà davanti ad una sala vuota”. #Amadeus non intende fare dietrofront. Al termine dell’incontro in Viale Mazzini con il direttore di #Rai1 Stefano #Coletta, il conduttore ha ribadito la sua posizione sul Festival di #Sanremo2021: non condurrà davanti ad una sala vuota — RTL 102.5 (@rtl1025) January 28, 2021 #Amadeus ha ribadito a Salini la ... Leggi su biccy (Di giovedì 28 gennaio 2021) È terminato con unl’incontro speciale fraed il direttore di Rai Uno Stefano Coletta, che si è tenuto oggi in Viale Mazzini dopo il messaggio del Ministro (dimissionario) della Cultura, Dario Franceschini. “non intende fare dietrofront. Al termine dell’incontro in Viale Mazzini con il direttore di Rai1 Stefano Coletta, il conduttore ha ribadito la sua posizione sul Festival di Sanremo 2021: nondavanti ad una sala vuota”. #non intende fare dietrofront. Al termine dell’incontro in Viale Mazzini con il direttore di #Rai1 Stefano #Coletta, il conduttore ha ribadito la sua posizione sul Festival di #Sanremo2021: nondavanti ad una sala vuota — RTL 102.5 (@rtl1025) January 28, 2021 #ha ribadito a Salini la ...

