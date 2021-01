Uomini e Donne, Davide Donadei ha fatto la sua scelta e lei ha detto sì (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lo sapevamo da ieri che oggi pomeriggio Davide Donadei avrebbe fatto la sua scelta e così è successo: come in tanti prevedevano, il tronista di Uomini e Donne ha scelto Chiara Rabbi, con la quale ha fatto la maggior parte delle ultime esterne e anche l’ultima in assoluto, quella in cui sono andati nel paese di lei e hanno immaginato la loro vita da fidanzati. Ovviamente la ragazza, che gli aveva già dichiarato il suo amore, ha risposto di sì e per la nuova coppia sono scesi i petali rossi. Grandissima, comprensibilmente, è stata la delusione di Beatrice Buonocore, la corteggiatrice preferita dal pubblico e che era sempre stata data come favorita anche dallo stesso Davide, che più volte alla domanda precisa di Maria De Filippi ha dichiarato di ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lo sapevamo da ieri che oggi pomeriggioavrebbela suae così è successo: come in tanti prevedevano, il tronista diha scelto Chiara Rabbi, con la quale hala maggior parte delle ultime esterne e anche l’ultima in assoluto, quella in cui sono andati nel paese di lei e hanno immaginato la loro vita da fidanzati. Ovviamente la ragazza, che gli aveva già dichiarato il suo amore, ha risposto di sì e per la nuova coppia sono scesi i petali rossi. Grandissima, comprensibilmente, è stata la delusione di Beatrice Buonocore, la corteggiatrice preferita dal pubblico e che era sempre stata data come favorita anche dallo stesso, che più volte alla domanda precisa di Maria De Filippi ha dichiarato di ...

