“Tra mezz’ora torno alla festa” il messaggio di Roberta, letto da Pietro, che è stata la sua fine (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo un’analisi dei messaggi sul cellulare di Roberta Siragusa, gli inquirenti ricostruiscono le ultime ore della giovane. Intanto, spunta un responso dell’autopsia. Il tremendo caso di Roberta Siragusa, la minorenne ritrovata in un fossato nel comune palermitano di Caccamo, potrebbe aver trovato una svolta grazie ad alcuni messaggi rinvenuti sul cellulare della giovane che narrano L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo un’analisi dei messaggi sul cellulare diSiragusa, gli inquirenti ricostruiscono le ultime ore della giovane. Intanto, spunta un responso dell’autopsia. Il tremendo caso diSiragusa, la minorenne ritrovata in un fossato nel comune palermitano di Caccamo, potrebbe aver trovato una svolta grazie ad alcuni messaggi rinvenuti sul cellulare della giovane che narrano L'articolo proviene da Leggilo.org.

teatrolafenice : Nonostante le avversità che impongono necessariamente dei mutamenti di diversa e varia natura, abbiamo deciso che f… - SharonAlex30 : @writingvee no, tra mezz'ora - onlythebravehsl : @almightyxlouu ci vediamo tra una mezz’ora - DifxE : Ok lascio veramente il telefono in carica, ci vediamo tra mezz'ora - penna_mario : Tra circa mezz'ora si inizia santo rosario in diretta su TV 2000 canale 28 dalla Cattedrale di Forlì nella cappella… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra mezz’ora Di Maio e il congiuntivo a «Mezz’ora in più»: «Qualora Renzi staccava la fiducia…» Corriere TV