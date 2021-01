Tiziana Cantone: non è stato suicidio (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Potrebbe non essersi trattato di un suicidio: è questa la clamorosa svolta sulla morte di Tiziana Cantone, la 31enne che 4 anni fa fu trovata impiccata a un attrezzo da palestra, nel seminterrato di casa sua. Inizialmente si ipotizzò si trattasse di un suicidio: Tiziana, secondo la procura, si era tolta la vita dopo che il video degli attimi di intimità col suo fidanzato era stato reso pubblico nei mesi precedenti. Ma la mamma di Tiziana si è sempre battuta affinché la verità venisse a galla. Per la donna, infatti, la figlia non si sarebbe mai suicidata per dei video che circolavano per il paese, soprattutto perché ormai era in fase di superamento di quella spiacevole vicenda che l’aveva riguardata. Sulla pashimina alla quale è stata trovata impiccata ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Potrebbe non essersi trattato di un: è questa la clamorosa svolta sulla morte di, la 31enne che 4 anni fa fu trovata impiccata a un attrezzo da palestra, nel seminterrato di casa sua. Inizialmente si ipotizzò si trattasse di un, secondo la procura, si era tolta la vita dopo che il video degli attimi di intimità col suo fidanzato erareso pubblico nei mesi precedenti. Ma la mamma disi è sempre battuta affinché la verità venisse a galla. Per la donna, infatti, la figlia non si sarebbe mai suicidata per dei video che circolavano per il paese, soprattutto perché ormai era in fase di superamento di quella spiacevole vicenda che l’aveva riguardata. Sulla pashimina alla quale è stata trovata impiccata ...

