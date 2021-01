Switch Pro potrebbe chiamarsi Super Switch (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il vociferato Nintendo Switch Pro potrebbe alla fine chiamarsi Super Switch, secondo le ultime voci che circolano online. Il giornalista brasiliano @phluttilippe, che ha rivelato correttamente le informazioni riguardanti Nintendo prima di annunci ufficiali, ha suggerito che lo 'Switch potenziato' potrebbe essere chiamato Super Switch. Questa non è la prima volta che il nome di Super Switch viene menzionato dagli insider. Nell'ottobre 2020, anche Tyler McVicker ha menzionato il nome Super Switch quando ha parlato della possibile console. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il vociferato NintendoProalla fine, secondo le ultime voci che circolano online. Il giornalista brasiliano @phluttilippe, che ha rivelato correttamente le informazioni riguardanti Nintendo prima di annunci ufficiali, ha suggerito che lo 'potenziato'essere chiamato. Questa non è la prima volta che il nome diviene menzionato dagli insider. Nell'ottobre 2020, anche Tyler McVicker ha menzionato il nomequando ha parlato della possibile console. Leggi altro...

NintendoItalia : Il bundle #NintendoSwitch di Monster Hunter Rise (che include un codice download per #MHRise + Kit Deluxe DLC + con… - Eurogamer_it : Super Switch potrebbe essere il vero nome di #NintendoSwitch Pro. - gamescore_it : Monster Hunter Rise, annunciate le edizioni speciali per Nintendo Switch e Pro Controller! -… - Froz3n00 : RT @NintendoItalia: Il bundle #NintendoSwitch di Monster Hunter Rise (che include un codice download per #MHRise + Kit Deluxe DLC + contenu… - GAMERSFORLIFEIT : RT @NintendoItalia: Il bundle #NintendoSwitch di Monster Hunter Rise (che include un codice download per #MHRise + Kit Deluxe DLC + contenu… -