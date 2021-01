Renzi scivola di nuovo sull' inglese Matteo d' Arabia mentre è al Colle

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 28 gennaio 2021) E' presente su un palco di ex politici trombati fra cui spicca l’ex primo ministro britannico David Cameron che passerà alla storia come il premier Tory che per una lotta tutta interna con l’allora emergente Boris Johnson porterà in maniera non proprio previdente Londra al referenduma Brexit, innescando l’esito non voluto da Downing Street Segui su affaritaliani.it