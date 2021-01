Raggi: in corso rimozione ceppi da strade (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma – “Passeggiando per la citta’ avrete sicuramente notato le squadre dei nostri giardinieri che rimuovono i ceppi, quelle parti dei tronchi che restano in strada o sui marciapiedi quando gli alberi vengono tagliati.” “È un’operazione di ordinaria amministrazione ma molto importante perche’, se lasciati dove sono, possono provocare infezioni ad altri alberi o rappresentare un pericolo soprattutto per i pedoni.” “Cosa piu’ importante, grazie alla rimozione dei ceppi sara’ possibile piantare nuovi alberi senza il bisogno di ulteriori scavi. Nelle foto vedete le operazioni in via di San Gregorio, nelle vicinanze del Colosseo. Nelle ultime settimane siamo intervenuti anche a Villa Borghese, dove abbiamo eliminato 118 ceppi, e in diversi quartieri in tutte le aree della citta’”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma – “Passeggiando per la citta’ avrete sicuramente notato le squadre dei nostri giardinieri che rimuovono i, quelle parti dei tronchi che restano in strada o sui marciapiedi quando gli alberi vengono tagliati.” “È un’operazione di ordinaria amministrazione ma molto importante perche’, se lasciati dove sono, possono provocare infezioni ad altri alberi o rappresentare un pericolo soprattutto per i pedoni.” “Cosa piu’ importante, grazie alladeisara’ possibile piantare nuovi alberi senza il bisogno di ulteriori scavi. Nelle foto vedete le operazioni in via di San Gregorio, nelle vicinanze del Colosseo. Nelle ultime settimane siamo intervenuti anche a Villa Borghese, dove abbiamo eliminato 118, e in diversi quartieri in tutte le aree della citta’”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia ...

