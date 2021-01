Questo bicchiere di plastica non si rompe | è una nuova invenzione

Leggi su virali.video

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Qualsiasi oggetto che usiamo quotidianamente, col tempo tende a corrodersi, a consumarsi, a danneggiarsi o arsi. Ma sepotesse essere evitato? Se ci fosse un prodotto che potesse rendere qualsiasi oggetto praticamente indistruttibile? Sembrerebbe fantascienza, ma vi sveliamo un segreto! Infatti, in realtà, una tale diavoleria esiste già da tempo, ed è stata inventata dall’azienda americana Tech Insider. Si tratta di uno spray chiamato Line-X, in grado di rendere praticamente indistruttibile qualunque tipo di oggetto. Line-X è una speciale vernice spray che aderisce quasi su ogni superfice ed è incredibilmente resistente. Lo spray è stato progettato principalmente per essere utilizzato sulla carrozzeria di camion o di automobili, per proteggerla dall’usura e dagli urti, ma è stato utilizzato, ad esempio, anche sulle pareti del Pentagono ...