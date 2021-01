Piazza San Carlo, Chiara Appendino condannata a un anno e mezzo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Piazza San Carlo a Torino, Chiara Appendino a processo con la formula del rito abbreviato. La sindaca di Torino Chiara Appendino è stata condannata a un anno e mezzo per la tragedia di Piazza San Carlo del 3 giugno 2017. La prima cittadina è stata ritenuta colpevole di disastro, omicidio e lesioni colpose. TribunaleTorino, la sindaca Chiara Appendino a processo per i fatti di Piazza San Carlo: condannata a un anno e mezzo La sindaca di Torino è a processo per i fatti di Piazza San Carlo del 3 giugno 2017. La prima cittadina ha scelto la ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 27 gennaio 2021)Sana Torino,a processo con la formula del rito abbreviato. La sindaca di Torinoè stataa unper la tragedia diSandel 3 giugno 2017. La prima cittadina è stata ritenuta colpevole di disastro, omicidio e lesioni colpose. TribunaleTorino, la sindacaa processo per i fatti diSana unLa sindaca di Torino è a processo per i fatti diSandel 3 giugno 2017. La prima cittadina ha scelto la ...

MediasetTgcom24 : Torino, Piazza San Carlo: condannata sindaca Appendino - nuova_venezia : Venezia e la crisi della pandemia, dopo Venini e Coupole Glass ha chiuso anche la storica vetreria Ars Cenedese. Il… - repubblica : Tragedia di piazza San Carlo, i difensori chiedono l'annullamento del processo , il giudice la respinge - cjmimun : Processo per i morti di piazza San Carlo, Appendino condannata a 1 anno e 6 mesi - AAppolloni : Mo’ che diranno? Torino, Appendino condannata a 18 mesi per la calca in piazza San Carlo -