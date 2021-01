Olé su Ibra e Lukaku: “Violento scontro tra Titani” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Anche in Argentina lo scontro tra Ibrahimovic e Lukaku di ieri sera in Coppa Italia ha avuto risalto, tanto da prendersi uno spazio nella prima pagina del quotidiano sportivo Olé che ha titolato: “Violento scontro tra Titani” è il titolo scelto. La copertina invece se la prende Carlos Tevez destinato a restare al Boca fino al 2023. #LaTapaDeOle Miércoles 27 de enero pic.twitter.com/asFEapBRS6 — Diario Olé (@DiarioOle) January 27, 2021 Foto: Twitter Olè L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Anche in Argentina lotrahimovic edi ieri sera in Coppa Italia ha avuto risalto, tanto da prendersi uno spazio nella prima pagina del quotidiano sportivo Olé che ha titolato: “tra” è il titolo scelto. La copertina invece se la prende Carlos Tevez destinato a restare al Boca fino al 2023. #LaTapaDeOle Miércoles 27 de enero pic.twitter.com/asFEapBRS6 — Diario Olé (@DiarioOle) January 27, 2021 Foto: Twitter Olè L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

