Napoli, Cagni senza filtri: “De Laurentiis scredita Gattuso, non puoi vincere se non hai leader in campo” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ospite della puntata odierna del format "Maracanà", in onda su "TMW Radio", l'ex allenatore di Sampdoria, Empoli e Brescia, Gigi Cagni, ha commentato i temi del momento sul campionato di Serie A, concentrando la propria attenzione sul match di Coppa Italia, tra poco in programma al "Gewiss Stadium" di Bergamo, tra Atalanta e Lazio. Il tecnico ha anche dato la propria opinione a riguardo, sul momento poco felice che sta vivendo il tecnico del Napoli, Rino Gattuso, sulla panchina partenopea. Di seguito le dichiarazioni del mister.Gattuso-DE Laurentiis, Napoli IN ATTESA - "Non capisco De Laurentiis. Se vuoi screditare il tecnico, fai quello che stai facendo. In un anno solare ha fatto molto bene, poi ci sono alti e bassi. Ma non puoi ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ospite della puntata odierna del format "Maracanà", in onda su "TMW Radio", l'ex allenatore di Sampdoria, Empoli e Brescia, Gigi, ha commentato i temi del momento sul campionato di Serie A, concentrando la propria attenzione sul match di Coppa Italia, tra poco in programma al "Gewiss Stadium" di Bergamo, tra Atalanta e Lazio. Il tecnico ha anche dato la propria opinione a riguardo, sul momento poco felice che sta vivendo il tecnico del, Rino, sulla panchina partenopea. Di seguito le dichiarazioni del mister.-DEIN ATTESA - "Non capisco De. Se vuoire il tecnico, fai quello che stai facendo. In un anno solare ha fatto molto bene, poi ci sono alti e bassi. Ma non...

