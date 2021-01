Meite non convince in Inter - Milan: le pagelle dei quotidiani (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La Gazzetta dello Sport : «4,5. Tatarusanu il migliore, lui il peggiore. Di buono solo il primo quarto d'ora della ripresa in fase difensiva. Il resto è da dimenticare: primo tempo molle e distratto, ... Leggi su milanlive (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La Gazzetta dello Sport : «4,5. Tatarusanu il migliore, lui il peggiore. Di buono solo il primo quarto d'ora della ripresa in fase difensiva. Il resto è da dimenticare: primo tempo molle e distratto, ...

LuceAlgida : @LaStampa @danieledv79 Derby Il Milan meritava di vincere L'Inter non ha rubato nulla Migliori: Barella mostruoso,… - lagoldoninuda : RT @90ordnasselA: “Se qui Meitè fa fallo, va Christian Eriksen sul pallone e non ce lo possiamo permettere..” - 90ordnasselA : “Se qui Meitè fa fallo, va Christian Eriksen sul pallone e non ce lo possiamo permettere..” - GianniFois1908 : @Anto__rus Qua bisogna essere dei non vedenti per non vedere (!) il tocco di Meite sul piede destro di Lautaro. - MilanLiveIT : Meite non bene in #InterMilan, speriamo che faccia meglio nelle prossime occasioni -